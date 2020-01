Con Bonaccini l’Italia ha guadagnato 400 milioni di euro. Gualtieri: “Lo Spread è calato di 20 punti grazie alla sua vittoria”

“Ho mandato un sms a Bonaccini con la foto del monitor che ho sulla scrivania e che indica che lo spread è calato di 20 punti grazie alla sua vittoria che sono 400 milioni di euro”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla presentazione del libro di Carlo Cottarelli Pachidermi e pappagalli. In merito all’esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna, Gualtieri ha aggiunto di essere “sempre stato ottimista e fiducioso”. Proprio questa mattina La Notizia ha dedicato al calo dello Spread, in concomitanza con l’esito del voto in Emilia, il titolo di prima pagina.