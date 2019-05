Conservatori e Riformisti col buco. A Palazzo Madama i conti non tornano. Il rendiconto trimestrale dell’ex gruppo di Fitto è irregolare. Mancano all’appello 150mila euro

Che siano 49 milioni o molti di meno i politici nostrani non perdono il vizietto e continuano a macchiarsi dello stesso peccato: la mancanza di trasparenza sui soldi pubblici. “E’ il primo caso del genere” e se la situazione non dovesse essere sanata il Senato dovrà prendere provvedimenti ad hoc. Palazzo Madama ci conferma che non si era mai trovato nella condizione di non pubblicare il rendiconto delle spese sostenute da un gruppo parlamentare (che si è sciolto) perché non a norma. Ma è quanto successo con i Conservatori e Riformisti italiani (Cor), partito politico di centrodestra nato nel 2015 per iniziativa dell’ex governatore della Puglia Raffaelle Fitto e altri esponenti fuoriusciti da Forza Italia.

TRIMESTRE FANTASMA. Alla Camera i fittiani nella scorsa legislatura sono sotto la soglia minima (20 deputati) per formare un gruppo e quindi fanno parte di quello Misto. Al Senato, invece, riescono a formare una propria compagine autonoma perché contano sul numero minimo di dieci senatori previsto. Requisito che viene meno due anni dopo tanto che il 1° aprile del 2017 il presidente del Senato Pietro Grasso dichiara sciolto il gruppo. Fitto il 28 gennaio del 2017 fonderà il nuovo soggetto politico Direzione Italia. Il Regolamento del Senato prevede che il rendiconto, approvato dall’assemblea del Gruppo, venga trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il controllo di conformità del rendiconto è a cura dei questori del Senato e “i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato”.

Il rendiconto di Cor relativo ai primi tre mesi del 2017, però, non è mai stato pubblicato da nessuna parte. Sempre il regolamento di Palazzo Madama prevede che “allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria” i Gruppi si avvalgano di una società di revisione legale che verifica “la regolare tenuta della contabilità”. Ma Cor non ha mai allegato al rendiconto di quei tre mesi tale revisione. Sentito da La Notizia l’ex tesoriere del gruppo, Lucio Rosario Tarquinio, parla di “equivoco con l’ufficio di presidenza del Senato in corso di chiarimento” e ci spiega che “l’ultimo rendiconto, quello che non è sottoposto a niente, che è senza spese, sarà consegnato a fine maggio perché materialmente non riesco ad andare a Roma prima perché impegnato con le comunali a Foggia”.

Eppure l’ex senatore ha avuto tanto tempo a disposizione. E cosa vuol dire “non sottoposto a niente, perché senza spese?”. Il Regolamento parla chiaro e ce lo spiega il Servizio per le competenze dei parlamentari del Senato: “La revisione ci dev’essere sempre anche se non c’è movimentazione di spesa”. E poi com’è possibile che non ci siano state spese? Come sono stati pagati i dipendenti del gruppo per esempio? Perché qui si apre un’altra questione.

CARI DIPENDENTI. Le posizioni dei collaboratori di Cor relative al 2017 sono state sanate in alcuni casi dai senatori che si sono autotassati, per stessa ammissione di Tarquinio. Il contributo che ciascun gruppo parlamentare riceve per ogni senatore ammonta a circa 59 mila euro, considerando che i senatori Cor nel 2017 sono stati operativi tre mesi e che erano in dieci, hanno ricevuto all’incirca 147 mila euro in quel trimestre. Dove sono finiti quei soldi? Come mai i senatori hanno dovuto pagare di tasca propria i dipendenti? Non tutte le posizioni sono state chiuse peraltro. Una rimane aperta. Si tratta di un dipendente che non ha voluto accettare la transazione che gli veniva offerta, al ribasso rispetto a quello che gli spettava.

Nella certificazione unica 2018 per i redditi percepiti nel 2017 dall’ex dipendente, poi, si attesta il pagamento del Tfr maturato per una somma di 3.113,13 euro ma in realtà quella somma non è mai stata corrisposta. Tarquinio spiega: “Io non seguo la vicenda relativa ai dipendenti, è in mano agli avvocati. Eventualmente rispondo se i soldi non ci sono e qualcuno di noi li caccerà. Nella fattispecie io e qualcun altro”.Presidente Cor, fino al 27 febbraio del 2017, era Anna Cinzia Bonfrisco, ora candidata alle Europee con la Lega, che garantisce: “Fino a quando c’ero io tutto era regolare. La mia responsabilità termina il giorno in cui ho lasciato. La chiusura, la parte finale di ciò che restava, è in capo a chi aveva la responsabilità, escluso me quindi”.

“A quei tempi non ero neanche parlamentare, non so cosa dirle”, è quanto ci risponde il fondatore di Cor, Fitto, allora eurodeputato e oggi candidato alle Europee con FdI di Giorgia Meloni. I senatori questori interrogati Laura Bottici (M5S) e Antonio De Poli (FI) confermano che non hanno potuto dare il via libera alla pubblicazione del rendiconto perché mancava la revisione e che solo qualche mese fa dal collegio è partita una lettera di sollecito al gruppo. Se dovesse protrarsi questa situazione l’unica cosa che possono fare i questori è “informare il consiglio di presidenza”. Che si muoverà di conseguenza.

BUONA COMPAGNIA. Ma non è tutto. Quello degli ex fittiani, che potrebbero presto trovarsi in buona compagnia, rischia di non essere l’unico caso del genere a Palazzo Madama. Dal Senato spiegano, infatti, che in una situazione analoga a quella degli ex Conservatori e riformisti potrebbero ritrovarsi anche altri gruppi che si sono sciolti alla fine della scorsa legislatura, nel marzo del 2018. Indagheremo.