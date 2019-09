Conte-bis, Delrio (Pd): “Programma serio e condiviso. Lavoro e persone saranno al centro dell’agenda. Ci sarà una nuova legge sull’immigrazione”

“E’ stato un ottimo incontro con un programma serio e condiviso, avevano detto che sarebbe stato un lavoro lungo, sarà una agenda nuova di cui il paese ha bisogno per uscire fuori da una crisi importante. Lavoro e persone saranno al centro dell’agenda per dare risposte puntuali in una filosofia condivisa”. E’ quanto ha detto il capogruppo alla Camera del Pd, Graziano Delrio, a margine del vertice a Palazzo Chigi. “Io non sono mai stato incluso nella squadra di governo – ha spiegato ancora l’esponente dem -, spero che in queste ore ci sarà una squadra di governo all’altezza e con volti nuovi e capaci. E’ una giornata importante. Sono soddisfatto, abbiamo messo nero su bianco che ci sarà una nuova legge sull’immigrazione, è un tema che non sarà più affrontato in maniera emergenziale ma organica”.