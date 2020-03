Coronavirus, Adhanom (Oms): “La minaccia di una pandemia è diventata molto reale. Ma non siamo in balia di questo virus”

“Ora che il Coronavirus ha un piede in cosi’ tanti Paesi, la minaccia di una pandemia e’ diventata molto reale. Ma sarebbe la prima pandemia nella storia che potrebbe essere controllata. La linea di fondo è: non siamo in balia di questo virus”. E’ quanto ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del consueto incontro con la stampa per fare il punto sull’emergenza Covid-19.