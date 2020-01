Coronavirus, convocato il Comitato operativo della Protezione civile. Il primo vertice oggi pomeriggio. Ci saranno anche Conte e Speranza

Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli (nella foto), ha convocato a Roma il Comitato operativo della Protezione civile dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per il Coronavirus da parte dal Consiglio dei ministri. La riunione è in programma oggi, alle 17, e dovrebbero parteciparvi anche il premier Giuseppe Conte ed il ministro della Salute Roberto Speranza. Il Comitato, afferma una nota lo stesso Dipartimento di via Ulpiano, si riunirà “al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di Protezione Civile”.