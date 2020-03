Coronavirus, Di Maio: “Arriverà domani a Milano un cargo con circa 10 tonnellate di materiale sanitario donato da alcune province cinesi”

“Lo sforzo che l’Italia sta sostenendo in queste settimane è grandissimo. E come Governo abbiamo il dovere di dare risposte concrete, soprattutto verso medici, infermieri e operatori sociosanitari che 24 ore su 24 sono in prima linea a combattere l’emergenza Coronavirus. Domani pomeriggio arriverà a Milano, da Shanghai, un volo cargo con circa 10 tonnellate di materiale sanitario donato da alcune province cinesi”. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con un post sulla sua pagina Facebook.

“Si tratta di 30 ventilatori polmonari – scrive ancora Di Maio -, 400.000 mascherine, 60.000 kit diagnostici, farmaci, 5.500 tute protettive, 6.700 occhiali protettivi e molto altro. Aiuti che si vanno ad aggiungere a quelli già arrivati nei giorni scorsi. L’aereo trasporterà anche due gruppi di medici, infermieri ed esperti cinesi che – a seguito delle intese siglate tra i ministeri degli Esteri, della Salute e le Regioni Lombardia e Toscana – si recheranno a Milano e Firenze”.

“Inoltre – annuncia ancora il ministro degli Esteri -, partirà un altro volo cargo per la Cina che porterà in Italia altri 100 ventilatori polmonari e almeno altri 2 milioni di mascherine, in parte già acquistate dalla Protezione Civile e dal commissario straordinario per le strutture ospedaliere, in parte oggetto di donazioni. Mentre dalla Germania sono in arrivo oltre 1.500 tute mediche destinate agli ospedali della Lombardia. L’Italia non è sola e oggi tutto il mondo deve parlare una sola lingua: quella dell’umanità”.