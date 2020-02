Coronavirus, Gualtieri: “Siamo di fronte a una sfida molto impegnativa e senza precedenti. Al lavoro h24 sui decreti da varare per sostenere l’economia”

“Siamo di fronte a una sfida molto impegnativa, ma abbiamo una sanità molto efficiente, siamo di fronte a una sfida senza precedenti: le misure sono adeguate a mio giudizio e siamo a lavoro sulle misure economiche, che sono la ragione per cui me ne dovrò andare dopo il mio intervento maleducatamente perché stiamo lavorando h24 per preparare i decreti che intendiamo varare a sostengo all’economia per effetto del Coronavirus”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo all’Asvis. L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, ha aggiunto il ministro dell’Economia, “ci ricorda l’importanza fondamentale dell’avere un sistema sanitario nazionale pubblico e universale con risorse adeguate”.