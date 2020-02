Coronavirus, oggi il vertice a Palazzo Chigi per fare il punto sull’emergenza. Il governo cinese giudica eccessivo il blocco dei voli

E’ stato convocato per questa mattina, a Palazzo Chigi, il tavolo interministeriale per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. Alla riunione, che sarà presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parteciperanno i ministri competenti, tra cui quelli alla Salute e agli Esteri, Roberto Speranza e Luigi Di Maio, e il commissario per l’emergenza e capo della Protezione civile, Angelo Borrelli (nella foto). La Cina, intanto, a proposito di come il nostro Paese sta affrontando l’emergenza, in particolare sul tema del blocco dei voli, parla di misure troppo eccessive. “Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza – ha detto parlando con i media il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang -, rispettando le raccomandazioni autorevoli e professionali dell’Oms e astenendosi dall’adottare misure eccessive”. Nei giorni scorsi lo stesso Shuang, poi smentito dalla Farnesina, aveva annunciato la ripartenza di alcuni voli dall’Italia.