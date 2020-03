Dal Governo nuove misure per fronteggiare il Coronavirus. Scuole e Università verso la chiusura fino al 15 marzo. Stop a cinema, teatri e manifestazioni pubbliche

Palazzo Chigi si appresta a varare una serie di nuove misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il Governo, ma manca ancora l’ufficialità, si appresta anche a disporre la chiusura delle scuole e delle università da domani fino al 15 marzo. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha precisato, tuttavia, che “nessuna decisione è stata ancora presa”. “Abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico una valutazione in questo senso e la decisione arriverà nelle prossime ore. Un parere che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento” ha aggiunto il ministro.

La bozza del dpcm, contenente le nuove misure per “contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio nazionale” prevede: a) sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilita’; b) rinvio di tutte le attivita’ convegnistiche e congressuali; c) sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonche’ degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri) che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro”. Il Dpcm prevede inoltre il “d) divieto per accompagnatori dei pazienti di permanenza nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifica indicazione del personale sanitario del triage; e) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture quali hospice, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, ai soli casi consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

Il decreto prevede, inoltre, la “raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro”. Il decreto della presidenza consiglia “l’adozione dei seguenti comportamenti: 1. lavaggio frequente delle mani; 2. igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 3. mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro; 4. evitare abbracci e strette di mano; 5. evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive”.