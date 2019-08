Dem e Cinque Stelle tornano a dialogare. A Montecitorio le delegazioni di Pd e M5S lavorano a un documento condiviso. Contatti anche tra Conte e Zingaretti

“Le due delegazioni del M5s e del Pd si incontreranno oggi alle 18:00 per iniziare a lavorare a un documento condiviso”. E’ quanto ha comunicato il Movimento 5 stelle in una nota. In corso anche contatti tra Giuseppe Conte e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, per fare il punto della situazione. “Finalmente riapriamo il tavolo del programma, questo è il nostro obiettivo” ha detto il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, lasciando la cabina di regia del Nazareno. “Conte è stato indicato dai Cinque Stelle. E’ una personalità autorevole, terza, ma indicata dal M5S” ha aggiunto Marcucci.