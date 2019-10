Difende la ragazza da uno scippo e lo uccidono con un colpo di pistola. Dramma a Roma. La vittima aveva 24 anni. E’ caccia ai killer

Non ce l’ha fatta Luca Sacchi, il giovane romano ferito da un colpo di pistola alla testa, la scorsa notte a Roma, dopo aver reagito al tentativo di scippo dello zainetto della fidanzata. Luca, personal trainer, avrebbe compiuto 25 anni a febbraio. Il fatto è accaduto intorno alle 23.30 in via Teodoro Mommsen, in zona Colli Albani. E’ caccia a due aggressori, fuggiti in auto.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, i due aggressori hanno avvicinato i due fidanzati alle spalle, come ha raccontato la stessa Anastasia, la ragazza di Luca Sacchi: “Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno detto: ‘Dacci la borsa’. Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l’altro aggressore che gli ha sparato in testa”. La ragazza ha riferito ai carabinieri che i due aggressori sarebbero fuggiti a bordo di una Smart. Altri testimoni hanno, invece, raccontato che i due sarebbero fuggiti a piedi. A dare l’allarme è stato un tassista che si trovava a passare nella zona dove è avvenuta l’aggressione.

Quando Luca è stato soccorso dal 118 è apparso subito in condizioni gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, è stato sottoposto ad intervento chirurgico ma non ce l’ha fatta. “Anastasia – ha detto un amico della famiglia Sacchi – è sotto shock. L’ho incontrata un attimo. Ha detto che lei era a terra e hanno sparato a Luca davanti ai suoi occhi. E’ sconvolta è una tragedia enorme. Luca naturalmente ha reagito quando ha visto che la fidanzata era stata colpita con una mazza alla testa ed era finita a terra. Certo non pensava che tirassero fuori la pistola”. “E’ stata peggio di un’esecuzione” raccontano gli amici di Luca. “Sparare un colpo alla testa a bruciapelo – hanno aggiunto -, uccidere per uno zainetto è assurdo. E’ una tragedia enorme”.

La Procura procede per omicidio volontario. Il fascicolo è affidato al pm di turno esterno, Nadia Plastina, che ha affidato le indagini ai carabinieri che hanno trasmesso una prima informativa a piazzale Clodio su quanto accaduto ieri notte.