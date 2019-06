Dopo 14 giorni in mare, la Sea Watch forza il blocco, entra in acque italiane e fa rotta verso Lampedusa. La capitana Rackete: “I 42 migranti sono allo stremo”

Il capitano Carola Rackete l’aveva già annunciato: qualunque fosse stata la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, la Sea Watch sarebbe sbarcata in Italia. E così è stato: la nave della ong tedesca battente bandiera olandese, che da 14 giorni è in mare a largo di Lampedusa con 42 migranti a bordo, ha deciso di entrare in acque territoriali italiane. Ingresso che le è vietato dal decreto Sicurezza bis, che le impone una multa da 10mila a 50 mila euro. “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa – ha detto il capitano -. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”. In 14 giorni, lamenta la ong, “nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta”.

All’ngresso in acque italiane motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera hanno intimato alla Sea Watch l’alt. Ma la nave è andata dritta per la sua strada, fino ad arrivare a Lampedusa.

Da Bruxelles intanto la Commissione, ha riferito la portavoce Natasha Bertaud, “ha ricevuto una richiesta di sostenere proattivamente gli Stati membri cercando delle soluzioni di ricollocamento per le persone a bordo della Sea Watch una volta che saranno sbarcate. Quindi stiamo agendo in seguito a questa richiesta. Siamo in contatto con diversi Stati membri per trovare una soluzione per il ricollocamento dopo lo sbarco”. Al momento, però, non c’è nessuna “decisione sullo sbarco. È una decisione che non compete alla Commissione, quindi non siamo nella posizione di designare un porto per lo sbarco, ma quello che possiamo fare, e che stiamo facendo, è organizzare proattivamente il seguito, cioè cosa fare una volta che lo sbarco verrà deciso”, ha aggiunto la portavoce dell’esecutivo comunitario.