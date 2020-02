E’ padovana la prima vittima italiana del Coronavirus. Il bilancio è di 19 contagi. Casi in Lombardia, Veneto e Lazio. Conte: “Pronti a ulteriori misure”

E’ veneto il primo morto per Coronavirus in Italia. Si tratta di uno dei due contagiati padovani che era stato ricoverato all’ospedale di Schiavonia. La vittima è un uomo di 78 anni, Adriano Trevisan, residente a Vo’ Euganeo, in provincia di Padova. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha disposto lo svuotamento dell’ospedale dove era stato ricoverato anche un altro anziano risultato positivo a Coronavirus. “Misure pesanti – ha scritto il governatore veneto – per cercare di creare un anello sanitario intorno a Vo’ Euganeo e per salvaguardare l’ospedale di Schiavonia, sia i pazienti che i nostri bravissimi operatori”.

Il bilancio, al momento, è di 19 contagi. I casi accertati sono 15 in Lombardia, 1 in Veneto e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi e un italiano rientrato da Wuhan). Il numero maggiore di contagi si è registrato, per l’appunto, in Lombardia. Il “paziente zero” è un 38enne, ricoverato in rianimazione all’ospedale di Codogno. L’uomo è stato contagiato dopo aver avuto contatti con un suo collega, rientrato dalla Cina di recente, che però al momento risulta negativo al contagio. Contagiata anche la moglie del 38enne, un amico e altre 8 persone di Codogno, 5 dei quali sono medici e 3 pazienti dell’ospedale dove è ricoverato il 38enne.

“Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte, ieri sera, al termine della riunione straordinaria al Dipartimento della Protezione Civile per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. “Rassicuriamo tutta la popolazione – ha aggiunto il presidente del Consiglio – al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi. Questo non è il momento delle perplessità o di rimproverarci qualcosa. C’è da mantenere un monitoraggio costante e verificare le misure in atto, che sono di massima precauzione”. Un nuovo vertice è previsto per oggi, alle 12, sempre alla presenza del premier Conte, del capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e del ministro della Salute, Roberto Speranza.