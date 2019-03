Emergenza carceri. Il Governo presenta un piano per la realizzazione di nuovi penitenziari e alloggi di servizio per gli agenti

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, hanno firmato il decreto con cui viene approvato il Piano di edilizia penitenziaria 2019. Un progetto ambizioso con cui il Governo gialloverde intende porre un freno al sovraffollamento delle carceri italiane, ossia ad un problema a lungo ignorato dai precedenti Esecutivi e che ci è costato anche procedure d’infrazione da parte dell’Ue. Il provvedimento prevede due anni di tempo, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, per elaborare “progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso all’amministrazione penitenziaria”, per la realizzazione di nuove carceri e la creazione di alloggi di servizio per gli agenti.