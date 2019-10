Erdogan spedisce gli F-16 a bombardare gli obiettivi curdi in Siria. Vittime tra i civili nel nord-est del Paese. Il presidente turco: “Evitiamo la creazione di un corridoio del terrore”

“La nostra missione è di evitare la creazione di un corridoio del terrore ai nostri confini meridionali e di portare pace nell’area”. Con queste parole, affidate a un Tweet, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato, questa mattina, l’inizio dell’offensiva contro i curdi nel nord-est della Siria, anticipata, due giorni fa, a margine di un colloquio telefonico con il presidente Usa Donald Trump. Gli F16 di Ankara, decollati dalla base di Diyarbakir, nel sud-est della Turchia, hanno puntato verso le aree di Tal Abyad e Ras al-Ayn, i due punti, prima controllati dalle forze americane, da dove l’esercito di Erdogan intende entrare in Siria.

L’attacco, condotto insieme all’Esercito nazionale siriano, ha interessato obiettivi controllati dalle forze curde del Pkk/Ypg e dall’Isis, concentrandosi, in particolare, su una importante arteria stradale e alcuni depositi di armi. Un intervento apparentemente chirurgico, ma che, invece, secondo un portavoce dei combattenti curdi, avrebbe coinvolto aree civili, causando, ha riferito il centro coordinamento delle operazioni militari delle Forze democratiche siriane, due morti e altrettanti feriti proprio nelle località frontaliere di Mishrife e Ras al Ayn interessate dai bombardamenti.

Ankara, ha poi affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha agito “in conformità con il diritto internazionale, l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla lotta contro il terrorismo” per liberare la regione “dai terroristi” e per garantire “la sicurezza delle frontiere e l’integrità territoriale della Siria”. Quanto agli sfollati, la Turchia promette che potranno tornare “sani e salvi nelle loro case e la pace e la sicurezza prevarranno nella regione”. Cavusoglu ha poi aggiunto che il gruppo terroristico Pkk e la sua estensione, dunque i curdi dell’YPG/PYD, rappresentano “la più grande minaccia per il futuro della Siria, mettendo a repentaglio l’integrità territoriale e la struttura unitaria del Paese”. Ankara ha anche sottolineato che sostenere i terroristi con il pretesto di combattere Daesh “è inaccettabile”.

Prima dell’attacco sono stati informati gli ambasciatori in Turchia dei Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Ferma la condanna da parte della Russia. Il primo vice presidente della commissione Esteri della Camera alta del Parlamento russo, Vladimir Dzhabarov, parla di “un’aggressione all’integrità territoriale siriana” e di un’operazione “nel territorio di un Paese straniero senza ottenere il permesso di farlo”. “Non posso escludere – ha detto Dzhabarov – che ciò possa violare la sovranità della Siria”.

L’Italia ha espresso forte preoccupazione. “La Turchia – ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – ha assunto una iniziativa unilaterale sulla quale non posso che esprimere preoccupazione, che siano evitate iniziative che possano portare a una ulteriore destabilizzazione della regione e che possano finire per procurare ulteriori sofferenze alle comunità locali”. Parla di azioni unilaterali, che “rischiano solo di pregiudicare i risultati raggiunti nella lotta contro la minaccia terroristica, a cui l’Italia ha dato un significativo contributo nell’ambito della Coalizione anti-Daesh e destabilizzare la situazione sul terreno”, anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“La Turchia ha chiaramente preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza, ha subito attacchi terroristici e ospita milioni di rifugiato siriani. E’ importante evitare azioni che possono ulteriormente destabilizzare le regioni, aumentare tensioni e causare ulteriori sofferenze umane” ha detto, invece, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a margine dell’incontro con il premier Conte a Palazzo Chigi. “Spero che qualsiasi iniziativa intrapresa dalla Turchia – ha aggiunto il segretario generale – sia proporzionata e misurata, non dobbiamo mettere a repentaglio la lotta al nemico comune, l’Isis che è ancora una minaccia, per il Medio Oriente, l’Africa del nord e tutti i nostri paesi”.

Fonti del Palazzo di Vetro hanno annunciato che Belgio, Francia, Germania, Polonia e Gran Bretagna hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di convocare una riunione urgente sulla Siria per giovedì mattina.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

