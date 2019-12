Euro-green Deal, la von der Leyen apre ai 5 stelle. Il piano prevede zero emissioni in tutto il continente entro il 2050 con un investimento di mille miliardi

La metafora è emblematica: il Green Deal europeo è “il nostro momento ‘Uomo sulla Luna’”. A dirlo è stata direttamente la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen presentando il piano ambientale europeo. La presidente dell’esecutivo Ue ha mostrato piani e obiettivi della rivoluzione verde che è nei progetti di Palazzo Berlaymont. Parliamo del primo atto formale del collegio dei commissari che riguarda, come promesso nel discorso di insediamento, il tema ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. “Il nostro obiettivo è riconciliare l’economia con il nostro pianeta, tagliare emissioni ma creare occupazione e rafforzare l’innovazione”.

Il piano del nuovo esecutivo “da un lato è la nostra visione per un continente climaticamente neutro per il 2050 (con un investimento ipotizzato di mille miliardi, ndr) e dall’altro una roadmap interamente dedicata, che prevede 50 azioni. Il nostro obiettivo è riconciliare l’economia, il modo in cui produciamo, con il nostro pianeta”.

“Sono convinta che il vecchio modello di crescita basato sui combustibili fossili e l’inquinamento sia fuori dal tempo e dal mondo”, ha aggiunto la presidente, convinta che il Green Deal sia un progetto “ambizioso, ma dobbiamo stare molto attenti a valutare l’impatto e ogni singolo passo che intraprendiamo”. Soddisfatti i rappresentanti del M5S con Eleonora Evi che ha dichiarato: “L’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 e le tante misure di economia circolare, riforestazione e qualità dell’aria vanno nella giusta direzione”.