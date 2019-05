La Lega, in base al secondo Exit poll Swg per la La7, è il primo partito con il 27,5-30,5%. Il Pd è al 21-24%, M5s al 19,5-22,5%, Forza Italia 8,5-10,5%, Fratelli d’Italia al 4,5-6,5%, Più Europa – Italia in Comune – Pde 2,5-3,5%, Europa Verde 2-3%, La Sinistra 1,5-2,5%, Altri 4,5-5,5%.