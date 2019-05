Europee, quarta proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai: Lega al 32,9%, Pd 22,2%, M5S 18,9%, Forza Italia al 9,1%

In base alla quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del 26%, alle Europee la Lega si conferma il primo partito con il 32,9%. Il Pd è al 22,2, M5S al 18,9%, Forza Italia al 9,1%, Fratelli d’Italia al 5,8%, Più Europa al 3%, Europa Verde si attesta al 2,3%, La sinistra all’1,7%, il Partito Comunista allo 0,9%, il Partito animalista allo 0,7%, i Popolari per l’Italia allo 0,5%, gli altri movimenti al 2%.