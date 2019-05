La terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai vede sempre la Lega in testa nel voto per le Europee con il 32,1% e conferma il sorpasso del Pd sul M5s: 22% contro il 19,5%. Forza Italia è data al 9,4; Fratelli d’Italia al 5,8%, +Europa Italia in comune al 3,2. Il campione esaminato è del 21%.