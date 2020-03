I francesi ironizzano sull’emergenza Coronavirus in Italia. Spot sulla “Pizza Corona” di Canal+ fa infuriare la Farnesina. Di Maio: “Esigiamo rispetto”

E’ bufera sullo spot di Groland Le Zapoi in cui gli autori della trasmissione satirica francese, in onda su Canal Plus, ironizzano sull’emergenza Coronavirus in Italia. Nello sketch, finito sotto accusa, un pizzaiolo tossisce e sputa mentre prepara una pizza, che diventa una “Pizza Corona”. “Considero il video diffuso da una tv francese di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso” scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Come ministero degli Esteri – aggiunge Di Maio – abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi. Esigiamo rispetto, soprattutto in una situazione delicata come questa. Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia, una pizza come non l’hanno mai mangiata nella loro vita. Li invito a rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo. Soprattutto in queste circostanze, come ho ripetuto più volte, i media avrebbero l’obbligo morale di fornire una informazione corretta e trasparente sulla reale dimensione del fenomeno in Italia. Purtroppo non è quello che sta accadendo e questo sta danneggiando la nostra economia e i nostri imprenditori. Questo video, che non pubblico per non contribuire alla sua diffusione, malgrado sia satirico, ne è la dimostrazione”.