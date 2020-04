Il Governo stanzia altri 900 milioni di euro. Serviranno ad acquistare mascherine e attrezzature e per ampliare le strutture sanitarie dedicate all’emergenza Coronavirus

Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Giuseppe Conte, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza Coronavirus, ha deliberato un ulteriore stanziamento per complessivi euro 900 milioni di euro da destinare al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. “Al fine – riferisce una nota di Palazzo Chigi – di consentire la prosecuzione degli interventi previsti: acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature medicali e di ogni genere di bene strumentale utile a contrastare l’emergenza, nonché all’ampliamento delle strutture ospedaliere sia temporanee che definitive destinate alla cura dei pazienti affetti da coronavirus”.