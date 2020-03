Il Governo valuta lo stop all’attività sportiva all’aperto. Spadafora: “Restate a casa o saremo costretti a porre un divieto assoluto”

“Credo che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione la possibilità di porre il divieto completo di attività all’aperto”. E quanto ha detto al Tg1 il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a proposito delle misure di prevenzione per arginare la diffusione del Coronavirus. “Abbiamo lasciato questa opportunità – ha aggiunto il ministro – perché ce lo consigliava anche la comunit- scientifica. Ma se l’appello di restare a casa non sarà ascoltato saremo costretti anche a porre un divieto assoluto”.