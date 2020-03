In calo i contagiati da Coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma, sono 220. In 25 sono in terapia intensiva. 92 sono stati già dimessi

I pazienti positivi al virus Covid-19, attualmente ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma, sono in totale 220 (3 in meno rispetto a ieri), 25 di questi sono più gravi e necessitano di supporto respiratorio. E’ quanto riferisce il nuovo bollettino sanitario diramato dalla direzione dell’Istituto. “In giornata – riferiscono dallo Spallanzani – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 92. Il Poliziotto appartenente al Commissariato di Spinaceto, e da noi ricoverato, in giornata odierna ha lasciato la terapia intensiva ed è ospitato in reparto di degenza”.