Inizia la fase di convivenza con il virus. Conte: “La curva potrebbe risalire. Il rischio c’è ma dobbiamo affrontarlo con metodo e rigore”

“Inizia la fase di convivenza con il virus, dobbiamo essere consapevoli che la curva di contagio potrebbe risalire. Il rischio c’è ma dobbiamo affrontarlo con metodo e rigore”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, annunciando l’avvio dalle Fase 2 dell’emergenza Coronavirus a partire dal prossimo 4 maggio. Le disposizioni previste dal nuovo Dpcm saranno efficaci fino al 17 maggio. “Vogliamo tutti che il paese riparta – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ma l’unico modo per convivere con il virus è non ammalarsi e la distanza sociale, se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà e avremo danni irreversibili per l’economia. Se ami l’Italia rispetta le distanze di sicurezza”.

Dal 27 aprile riaprono manifatture ed edilizia. Dal 4 maggio saranno consentiti gli incontri tra parenti. Dal 18 riapriranno i negozi, mostre e musei e dal 1° giugno bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. Consentita l’attività sportiva individuale e le cerimonie funebri. Resteranno ancora sospese, invece, le attività che si svolgono in palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

“Con questo nuovo provvedimento non abbiamo il liberi tutti – ha spiegato ancora il premier -, non possiamo permetterci di dire si esce liberamente. Il regime restrittivo è molto pesante ma deve esserci sempre un motivo per spostarsi. Comprendo che i moduli sono stati modificati ma è chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti rimane limitato è difficile che si possa evitare il criterio dell’autocertificazione. Fino a quando ci saranno delle ragioni che devono giustificare lo spostamento si conserverà il regime dell’autocertificazione. Dal 4 maggio, per le due settimane successive, avremo una conferma generalizzata per le misure di distanziamento e spostamenti, rimarranno all’interno della Regione le motivazioni, soltanto aggiungiamo la possibilità di spostamenti mirati per far visita ai congiunti”.

Il presidente Conte ha confermato che scuole ed atenei non potranno riaprire prima di settembre e che il governo “ha assunto un impegno ben preciso per una situazione che si trascina da anni, far svolgere i concorsi per assumere 24mila insegnanti precari e 36mila giovani aspiranti”. “Riteniamo – ha aggiunto in tal senso – che sia importante portare a termine questo impegno”.