L’inossidabile De Mita rieletto sindaco a 91 anni. L’ex premier e leader democristiano resterà per un altro mandato alla guida del Comune di Nusco

Ciriaco De Mita è stato rieletto sindaco a Nusco, il piccolo comune dell’Alta Irpinia, in provincia di Avellino, dove nacque 91 anni fa e dove l’inossidabile ex leader democristiano risiede da sempre. De Mita, che è al suo secondo mandato consecutivo come primo cittadino, con la lista “Italia è Popolare” ha sconfitto Francesco Biancaniello, sostenuto da una lista civica appoggiata anche dal Pd, con uno scarto di 409 voti.