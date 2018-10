L’Italia flagellata dal maltempo. Sale a 9 il numero delle vittime. Ancora vento, temporali e piogge torrenziali da Nord a Sud

Ancora vento forte, temporali, e tempeste lungo le coste. L’Italia flagellata dall’ultima ondata di maltempo che ha interessato diverse regioni. Si è aggravato anche il bilancio delle vittime che ora sono 9. Altre tre vittime ci sono state tra la tarda serata di ieri e questa notte.

Una donna è morta a Dimaro, in val di Sole. Un Vigile del fuoco volontario è stato travolto da un albero nel corso di intervento a San Martino in Badia, in Alto Adige. Un kite-surfista di 63 anni è stato scagliato sulla scogliera di Cattolica. Nel primo pomeriggio di ieri due persone sono morte a Castrocielo, in provincia di Frosinone. L’auto su cui viaggiavano è stata centrata in pieno da un albero. A Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, sempre nel pomeriggio di ieri, un giovane di 21 anni della provincia di Caserta è morto schiacciato da un albero mentre camminava. Un uomo, a Terracina, sul litorale laziale, è stato, invece, investito dalla caduta di un altro alberto mentre si trovava all’interno della sua auto. Una vittima anche ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, dove una donna è stata colpita, forse, da un palo della luce divelto da una tromba d’aria. Un uomo è morto, anche in questo caso travolto da un albero, a Feltre, in provincia di Belluno. Nessuna notizia, invece, del velista turco di cui non si hanno più notizia da ieri mattina in Calabria.

Da ieri i Vigili del fuoco hanno compiuto oltre 7.000 interventi in tutta Italia, 5.800 le unità impegnate. Le regioni più colpite sono la Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. A Rapallo, in Liguria, la scorsa notte i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno messo in salvo 19 diportisti rimasti bloccati sulla diga di Rapallo che in parte è crollata. Le mareggiate hanno creato pesanti danni al porto privato “Carlo Riva”. Decine di imbarcazioni e super yacht hanno rotto gli ormeggi e sono state spinte dal mare e dal vento schiantandosi contro la costa.

In tutta la Liguria ci sono ancora 22 mila utenze senza energia elettrica a causa di un fulmine che ha colpito una centralina. Difficoltà anche per Portofino e Santa Margherita a causa degli alberi caduti sulla strada. La linea ferroviaria tirrenica è interrotta a causa di mareggiate e trombe d’aria, disagi anche sulla linea Genova-Milano per la caduta di alberi sui binari.

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti, è in partenza per la regione Veneto per fare un punto della situazione sui danni provocati dall’ondata di maltempo. Nel pomeriggio, al termine dei sopralluoghi, si sposterà a Genova.