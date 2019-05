La Lega trionfa in tutto il Paese e chiude la partita delle europee al 34,3% incassando oltre 9 milioni di preferenze

Mancano pochissime sezioni (61.388 su 61.576) alla chiusura delle scrutinio per le europee e la Lega si conferma il primo partito in ambito nazionale con oltre 9 milioni di preferenze pari al 34,34%. Al secondo posto il Partito Democratico, con poco più di 6 milioni di voti pari al 22,70%. Il MoVimento 5 Stelle, con 4 milioni e mezzo di preferenze, si conferma la terza forza politica con il 17,06%, seguita da Forza Italia 8,78% e Fratelli D’Italia 6,47%. Seguono sotto la soglia del 4%, +Europa-Italia in Comune-Pde 3,09%, Europa Verde 2,29%, La Sinistra 1,74%, Partito Comunista 0,88% Partito Animalista 0,60%, Svp 0,53%, Popolo della Famiglia – Ap 0,43%, Casapound – Destre Unite 0,33%, Popolari per l’Italia 0,30%, Partito Pirata 0,23%, Forza Nuova 0,15%, Autonomie per L’Europa 0,07% Ppa 0,02%.