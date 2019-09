La ministra Bellanova risponde agli haters: “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta”

“La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna. #qualcosadiblu”. E’ quanto scrive in un Tweet la neo-ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, rispondendo agli haters che, tra ieri e oggi, l’hanno attaccata sui social network per l’abito scelto in occasione del giuramento ieri al Quirinale.