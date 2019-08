M5S: “Lega incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari”. Folle l’ipotesi di un governo tecnico

“La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari”. E’ quanto scrive in una nota il Movimento Cinque Stelle dopo che la Lega aveva parlato di “irrimediabile certificazione” delle divisioni con i pentastellati e di elezioni come unica alternativa a questo Governo, smentendo, però, di aver chiesto le dimissioni del premier Giuseppe Conte. In mattinata fonti del M5S aveva definito “folle” l’ipotesi d “riportare in Italia un governo tecnico ribadendo che il M5S “è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio“.