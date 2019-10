Matteo contro Matteo. Questa sera alle 22.50 a “Porta a Porta” l’atteso duello televisivo tra Salvini e Renzi

Completo blu per Matteo Salvini e Matteo Renzi, cravatta scura a tinta unita per il senatore di Italia Viva, scura con piccola fantasia per il leader della Lega. Si sono presentati così negli studi di Porta a Porta dove nel pomeriggio è stato registrato il confronto, arbitrato da Bruno Vespa, che andrà in onda questa sera, su Rai Uno, alle 22: 50 per 75 minuti, subito dopo la partita tra Italia e Liechtenstein. Nel salotto di Vespa per l’occasione non ci sono più le tradizionali poltrone della trasmissione, ma un banco semicircolare con il conduttore al centro.