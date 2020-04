Morto a Roma l’agente in servizio nella scorta del premier Conte. Il poliziotto aveva 52 anni e alcune settimane si era ammalato di Coronavirus

Faceva parte della scorta del premier Giuseppe Conte il sostituto commissario della Polizia di Stato, Giorgio Guastamacchia, 52 anni, morto oggi a Roma dopo aver contratto il Coronavirus. L’agente, alcune settimane fa, era stato ricoverato d’urgenza e subito intubato. “Un signor professionista: garantiva la sicurezza, in un ruolo delicato, con il sorriso sulle labbra e con una dedizione straordinaria. Le condoglianze alla sua famiglia e a tutta la grande famiglia della Polizia di Stato. Ciao Giorgio” scrive in un tweet l’ex premier Matteo Renzi. “Ricordo Giorgio Guastamacchia, poliziotto esemplare, vittima del Covid-19 e mi unisco al dolore della sua famiglia e dei colleghi del sevizio scorte” ha commentato l’ex premier e commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni in merito alla scomparsa dell’agente.