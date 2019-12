Nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra dopo la fumata nera di ieri. Italia Viva continua a chiedere l’abrogazione delle micro tasse. Conte chiede al Mes un ulteriore sforzo per trovare le coperture

Nuovo vertice di maggioranza, questa mattina, a Palazzo Chigi per cercare l’intesa sulla Manovra dopo la fumata nera di ieri sera, in particolare sul tema delle micro tasse e per provare a sbloccare lo stallo dei lavori in Senato. Italia Viva continua a chiedere l’abrogazione di plastic tax, sugar tax e auto aziendali. Il premier, Giuseppe Conte, ha chiesto agli uffici del Mef e della Ragioneria un ulteriore sforzo per trovare le coperture necessarie per il taglio delle tasse. All’appello mancherebbero infatti circa 500 milioni di euro. Al tavolo sono presenti i ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, dei Beni Culturali, Dario Franceschini, delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Inoltre, partecipano i viceministri dell’Economia, Antonio Misiani e Laura Castelli, il sottosegretario Maria Cecilia Guerra, gli esponenti di Italia Viva, Luigi Marattin e Davide Faraone, tecnici del Mef e della Ragioneria dello Stato. “Il clima è buono, non abbiamo ancora chiuso perché abbiamo bisogno ancora di alcune verifiche da Mef e dalla Ragioneria. Abbiamo dato loro un preciso indirizzo politico, c’è una convergenza, vogliamo ancora migliorare alcune misure, vogliamo dare ancora qualche significativo indirizzo su alcune tasse di scopo” aveva detto ieri sera il premier Conte in conferenza stampa. “La manovra dobbiamo avere la costanza di finirla e poi all’interno della manovra che ci sia una tassa che dice che le multinazionali non possono più imbottigliare bevande in una bottiglia non riciclabile è sacrosanto” ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, intervenendo su Radio Capital. “Questa imposta – ha aggiunto Di Maio – non è più impattante sulle imprese, perché plastic tax e sugar tax insieme fanno 500 milioni di euro che sembrano tantissimi ma per quello che gettavano prima stiamo parlando di un disincentivo che permette alle aziende di riconvertirsi senza bloccare il settore”.