Oltre 10mila malati di Coronavirus in Italia. Duemila contagi e 196 morti in più in 24 ore. Per l’Oms è pandemia

Sono 10.590 i malati di Coronavirus in Italia, con 2.076 contagiati in più rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 12.462. E’ quanto ha annunciato, nel corso della sua consueta conferenza stampa, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Le vittime sono complessivamente 827, pari a 196 decessi in più rispetto a ieri. “Preciso – ha detto Borrelli – che ieri i dati della Lombardia erano parziali, oggi abbiamo avuto i dati che hanno fatto si che quelli di oggi possano apparire come un numero elevato ma la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi”. Sono 1028 le persone in terapia intensiva e 5838 i ricoverati con sintomi. “Il totale dei guariti è 1045, abbiamo 41 unità in più” ha spiegato ancora Borrelli.