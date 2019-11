Padani ossessionati dalla Lamorgese. Secondo Candiani e Molteni il Ministro dell’Interno spaccia per proprie le decisioni di Salvini

I parlamentari leghisti Stefano Candiani e Nicola Molteni, entrambe già sottosegretari all’Interno col ministro Matteo Salvini, se la prendono ancora una volta con la nuova inquilina del Viminale: “Il ministro Luciana Lamorgese (nella foto) spaccia per proprie le decisioni di Matteo Salvini presentate pochi mesi fa, col cosiddetto piano di rimodulazione che interveniva massicciamente anche a favore della Capitale. Parliamo degli oltre 50 nuovi presidi della Polizia di Stato in 14 città metropolitane”. In particolare, spiegano: “Si tratta di 42 nuovi distretti di Polizia, 9 nuovi commissariati e 5 centri polifunzionali a cui si aggiungevano investimenti per 100 milioni di euro per riammodernare questure e commissariati. Altro che risposte concrete, l’unica novità sono gli sbarchi in più”.