Piano straordinario del Governo per la Giustizia. In arrivo oltre 2.900 assunzione e investimenti per 9 miliardi. Bonafede: “La giustizia non è più una voce ordinaria di bilancio, ma una priorità”

“Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 sono stati previsti per il Ministero della giustizia stanziamenti per oltre otto miliardi e mezzo di euro (8.582.153.608,00 di euro) e per questo 2020 l’ultima Legge di bilancio ne ha previsti quasi nove miliardi (euro 8.901.562.458,00)”. E’ quanto ha annunciato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, esponendo alla Camera le linee guida sulla giustizia.

Per la magistratura “ancora più risorse, dunque, rispetto al 2018 e ciò ha permesso di porre in essere uno sforzo senza precedenti in termini assunzioni della magistratura e del personale amministrativo”. “La mole degli investimenti in questione – ha detto ancora Bonafede – dimostra concretamente che la giustizia non è più una voce ordinaria di bilancio, ma una vera e propria priorità dell’ordinamento nazionale. Senza investimenti – ha detto ancora il ministro della Giustizia -, ogni riforma per far fronte alle difficoltà e criticità che attraversano questo settore sarebbe destinata a fallire”.

“La legge di bilancio per il 2019 – ha detto ancora il Guardasigilli – ha stabilito che il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e soprattutto in deroga al turn over, ad assumere 2.903 unità nel triennio 2019-2021. Tali assunzioni in deroga vanno ad aggiungersi a quelle già consentite da novembre 2019, nell’ambito di una pianificazione complessiva dei reclutamenti di personale non dirigenziale per il triennio per la copertura di 8.756 vacanze”.

“Questa spinta finanziaria – ha concluso Bonafede – ha permesso nel corso dell’anno lo scorrimento di ulteriori idonei della graduatoria di assistente giudiziario, con l’assunzione di 635 unità, alle quali si aggiungeranno ulteriori 489 idonei già convocati per la scelta della sede. È stata avviata, inoltre, la procedura relativa alla selezione per l’assunzione di 616 operatori giudiziari. Continueremo sulla linea degli investimenti per la giustizia, con l’auspicio di avere ancora più investimenti in futuro. Lo sforzo assunzionale che stiamo portando avanti non ha precedenti”.