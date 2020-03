Quasi mille morti in un solo giorno, toccato il numero più alto di vittime dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. I contagiati sono 66.414, oltre 4mila in più rispetto a ieri

Sono complessivamente 66.414 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.401 casi (giovedì l’incremento era stato di 4.492). Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 86.498. L’aggiornamento è stato fornito nel corso del consueto incontro con la stampa dal Dipartimento della Protezione civile.

Sono 10.950 le persone guarite, 589 in più di ieri (ieri erano 999). Le vittime sono 9.134, con un aumento rispetto a ieri di 969 morti, il numero più alto di decessi registrato dall’inizio dell’emergenza (giovedì era stato di 662). 3.732 i malati ricoverati in terapia intensiva, 120 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.292 sono in Lombardia. Dei 66.414 malati complessivi, 26.029 sono poi ricoverati con sintomi e 36.653 sono quelli in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 23.895 in Lombardia, 9.361 in Emilia-Romagna, 6.648 in Veneto, 6.347 in Piemonte, 2.850 nelle Marche, 3.170 in Toscana, 2.060 in Liguria, 2.013 nel Lazio, 1.292 in Campania, 1.164 nella Provincia autonoma di Trento, 1.236 in Puglia, 1.027 in Friuli Venezia Giulia, 833 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.158 in Sicilia, 925 in Abruzzo, 824 in Umbria, 413 in Valle d’Aosta, 496 in Sardegna, 469 in Calabria, 147 in Basilicata e 86 in Molise.