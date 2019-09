Riparte lo scontro sul Tap. Ora rischia lo stop in Abruzzo. Manca l’autorizzazione del ministero dell’Ambiente. Comitati per il No e grillini sul piede di guerra

Una nuova Valutazione d’impatto ambientale (Via) per la centrale di Sulmona, in provincia dell’Aquila, e il metanodotto Snam. Lo chiedono a gran voce i movimenti schierati contro il progetto Rete adriatica, anaconda d’acciaio, legata al Tap (Trans Adriatic pipeline) che dalla Puglia percorrerà 687 km sino a Minerbio, in aree a massimo rischio sismico della dorsale Appenninica. Un’opera ritenuta necessaria per trasportare il gas dall’Azerbaijan fin dentro al cuore dell’Europa, grazie soprattutto alla spinta dell’impianto di compressione da costruire a Case Pente di Sulmona (Aq).

FRONTE DEL NO. Non si dà per vinto il fronte del no al progetto che insiste per una Valutazione ambientale strategica (Vas) dell’opera intera, sottoposta invece a 6 autorizzazioni, 5 per i tratti del metanodotto e una per la centrale di spinta per la quale mercoledì è partita l’istruttoria dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per la verifica dell’esercizio della centrale affinché si adottino le migliori tecnologie per limitarne l’impatto. “Un decreto Via ha validità 5 anni, ma per la centrale di Sulmona la Valutazione d’impatto ambientale rilasciata nel 2011, per un incastro normativo, ha durata illimitata eppure l’art. 28 del Testo unico Ambientale obbliga il ministero a riaprire la procedura in caso di novità.

Occorre premere anche sugli usi civici”, spiega Giovanni Diamante, ex assessore all’ambiente di Popoli (Pescara), il paese dove un tratto del metanodotto sprofonderà nel bacino imbrifero tra i più grandi d’Europa. Dal canto suo la Regione Abruzzo non ha perso tempo e ha già provveduto per il ricorso al Consiglio di Stato dopo la bocciatura del Tar Lazio che conferma la delibera del Consiglio dei ministri di gennaio 2018 (a Camere sciolte da dicembre 2017) con cui si supera il dissenso disponendo l’autorizzazione della centrale Snam.

TUTTI CONTRO IL GASDOTTO. “Le polveri uccidono ma il ministero dell’Ambiente non ha valutato la formazione di particolato secondario dalle emissioni della centrale Snam di Sulmona”, scrivono i medici per l’ambiente (Isde) in una relazione inviata al dicastero. Mercoledì con un sit in dinanzi al ministero i comitati hanno di nuovo protestato contro il progetto. In passato a manifestare c’era anche Gabriella Di Girolamo, oggi senatrice del Movimento 5 stelle: “La vertenza Snam è e resta sotto osservazione. Mi auguro che si possa intervenire quanto prima per dirimere una questione che da oltre 10 anni viene avversata da cittadini ed istituzioni locali”.

“Il cambio di passo sulle politiche energetiche parte dalle istanze territoriali. In questa fase – conclude Di Girolamo – l’autorità deputata ad essere audita ai tavoli per la conclusione della fase istruttoria dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è il sindaco di Sulmona, autorità alla quale ribadisco la mia più stretta collaborazione al fine di darle massimo sostegno”. Chi si oppone all’opera spera di trovare una sponda anche nel nuovo esecutivo Conte.