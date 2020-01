Salvini annuncia che la Lega manifesterà a Roma il 16 febbraio. La Raggi lo sfotte: “Togliete la corrente ai campanelli”

Archiviata non benissimo “la madre di tutte le battaglie”, quella in Emilia Romagna, dove per ammissione dello stesso Salvini si giocava il tutto per tutto, il Capitano pensa già alle prossime sfide: “Non mollo, per tutto il mese di febbraio girerò per l’Italia. Se qualcuno pensava che avessi perso voglia o energie si sbagliava. Lavorerò di più e non di meno” precisa il leader della Lega che ha in programma un tour in 15 città. E dalla sua pagina Facebook che fa sapere che il 16 febbraio è in programma una manifestazione della Lega a Roma “per rilanciare Roma e il Lazio” mentre “martedì 18 febbraio sarò in Campania”. Ribatte con ironia il sindaco della Capitale Virginia Raggi (nella foto): “Domenica 16 febbraio consiglio a tutti i romani di staccare la corrente ai campanelli” .