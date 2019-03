Salvini non si ferma mai, ma non è dopato. Il leader della Lega supera il test antidroga delle Iene: “Sono lucido non si vede?”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è sottoposto, questa mattina davanti a Montecitorio, a un test antidroga, accettando l’invito dell’Iena, Alessandro Di Sarno. L’inviato del popolare programma di Italia Uno ha preso spunto dalle ultime dichiarazioni del vicepremier sull’inasprimento delle misure in materia di droga. Il controllo è risultato negativo. “Sono lucido non si vede? Non ho bisogno di test, ho tanti vizi ma non questo”, ha poi commentato il leader della Lega scherzando con i giornalisti che hanno assistito all’esecuzione del test.