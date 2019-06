Salvini ricevuto a Washington da Pompeo: “L’Italia è il più grande Paese europeo con cui gli Stati Uniti possono e vogliono dialogare”

“Sono venuto a riaprire un canale che può essere enorme. Penso che sia un canale di grande interesse per entrambi”. E’ quanto ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, da Washington a margine dell’incontro il segretario di Stato Mike Pompeo. “L’Italia – ha aggiunto il leader della Lega – è il più grande Paese europeo con cui gli Stati Uniti possono e vogliono dialogare”. Salvini ha aggiunto che tra Italia e Stati Unici ci sono “visioni e soluzioni comuni” “sull’Iran, sul Venezuela, sulla Libia, sulla situazione in Medio Oriente, sul diritto di esistenza di Israele, sulla preoccupazione della prepotenza cinese”. “Ho ribadito – ha detto ancora il ministro dell’Interno – che in questo momento di fragilità delle istituzioni europee, l’Italia può essere il più valido interlocutore per gli Stati Uniti”.