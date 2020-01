Scontro tra ultras del Melfi e della Vultur Rionero finisce in tragedia. Un tifoso investito e ucciso prima del match. Nella notte la Polizia ha compiuto 25 arresti

La Polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, tifoso del Melfi, che ieri mattina, alla guida della Fiat Punto, ha investito e ucciso, a Vaglio di Basilicata (Potenza), il tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello di 39 anni. Il 30enne è stato trasferito in carcere. Nella notte, in seguito al grave episodio, stati arrestati altri 24 tifosi della Vultur Rionero. Il fatto è avvenuto dopo una rissa fra supporter delle due tifoserie, prima della partita del campionato di Eccellenza, in un’area di servizio sulla statale 407 “Basentana”.