Coronavirus, scuole e Università chiuse da domani fino al 15 marzo. Azzolina: “La decisione arriverà nelle prossime ore”

Via libera del Governo alla chiusura delle scuole e delle Università in tutta Italia da domani e fino a metà marzo, come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus. La decisione è stata presa nel corso del vertice tenutosi palazzo Chigi, questa mattina, tra il premier Giuseppe Conte e i ministri. Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha precisato che “nessuna decisione è stata ancora presa”. “Abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico una valutazione in questo senso e la decisione arriverà nelle prossime ore. Un parere che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento” ha aggiunto il ministro.