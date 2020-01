Sui migranti Famiglia Cristiana elogia l’ultimo film Zalone “Tolo Tolo” e bacchetta Salvini. Anche per aver scimmiottato il Papa

Il settimanale cattolico Famiglia Cristiana elogia “Tolo Tolo”, l’ultimo film in sala di Checco Zalone, e bacchetta Matteo Salvini per aver scimmiottato Papa Francesco per i schiaffetti alla fedele che lo aveva strattonato in Piazza San Pietro. Sulla questione migranti, scrive il periodico in un commento a firma Francesco Anfossi, Zalone racconta “la disperazione di chi ha perso tutto”. “Spero tanto che abbia il tempo di vederlo anche Salvini – aggiunge il commento -, tra un rosario baciato in pubblico e uno scimmiottamento del Papa sulle nevi. Spero anche che lo leggano tutti i leghisti, i sovranisti, i grillini, gli xenofobi, i machisti, i fascisti, i celoduristi, le Meloni e i Grillo e tutti coloro che gridano all’invasione per raccattare voti”. Il film, aggiunge Famiglia Cristiana, “racconta l’Italia di oggi, il dramma del Sud, la miseria di una classe politica incapace di guardare al bene comune e soprattutto l’origine della tragedia dei migranti, la causa che li spinge a cercare miglior fortuna in Europa: la disperazione di chi ha perso tutto”.

Strattonato da fan agitata ❤️ pic.twitter.com/ZPuNBk4wFQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 1, 2020