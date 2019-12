Sul Mes accuse infondate, non è stato firmato. Conte: “Dall’opposizione mancanza di rispetto e nessuno scrupolo nel diffondere notizie false e allarmistiche”

“Le parole usate contro di me trascendono i più accesi toni, le più aspre contestazioni che caratterizzano l’odierna dialettica politica, siamo al cospetto di un’accusa gravissima verso il presidente del consiglio per aver tradito l’interesse nazionale e di aver agito per tutelare non si sa quale interesse personale”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa alla Camera sul Mes. “Se queste accuse avessero un fondamento – ha aggiunto il premier – ci sarebbe la conseguenza di dimissioni all’istante da parte mia – ha aggiunto CONTE – se però queste accuse non avessero fondamento, e chi le ha mosse sapeva della falsità avremmo la prova che chi ora è all’opposizione sta dando prova, e non sarebbe la prima volta, di mancanza di rispetto delle istituzioni”.

“Questa mia informativa – ha aggiunto Conte – non può essere degradata ad ordinario momento della fisiologica interlocuzione che intercorre tra il governo e il parlamento, questo mio passaggio assume un rilievo particolare: da alcune settimane i massimi esponenti di alcune forze di opposizione hanno condotto una capillare campagna mediatica accusandomi di aver adottato, nel corso del negoziato con l’Unione Europea sul Mes, condotte improprie e illegittime, e di essere responsabile di alto tradimento, sarei quindi uno spergiuro. Questa accusa non rientra nell’ambito dell’ordinaria polemica politica”.

“Accuse verso di me? Pur di lucrare qualche effimero vantaggio – ha aggiunto il premier – finisce di minare alle basi le istituzioni democratiche, la fiducia che i cittadini, ripongono in esse. Pur di attaccare la mia persona e il governo, non ci si è fatto scrupolo e mi sono sorpreso, non della condotta del senatore Salvini, quanto del comportamento della deputata Meloni, perché non ci si è fatto scrupolo nel diffondere notizie allarmistiche e false”.

“Il Parlamento – ha detto ancora – è sempre stato informato e aggiornato: sono intervenuto, sia alla Camera sia al Senato, il 27 giugno e l’11 dicembre 2018, per le comunicazioni in vista degli Eurosummit, nei quali si è discusso delle proposte formulate dalla Commissione sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilita’. Nelle comunicazioni rese il 27 giugno 2018, benché il tema centrale fosse quello dell’immigrazione, ho voluto affrontare in modo esplicito anche la questione relativa alla riforma del Mes. C’è stata un’interlocuzione costante con il Parlamento. Le accuse mosse in questi giorni da diversi esponenti politici di opposizione – ha ribadito il premier -, circa una carenza di informazione e di consultazione su questa materia così rilevante, così sensibile per l’interesse nazionale, sono completamente false”.

“Ho ribadito – ha aggiunto Conte – che non vogliamo un Fondo monetario europeo che, lungi dall’operare con finalità perequative, finisca per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci. Per questo siamo contrari a ogni forma di rigidità nel Mes, soprattutto perché nuovi vincoli al processo di ristrutturazione del debito potrebbero contribuire all’instabilità finanziaria anziché prevenirla”.

“E’ stato detto che tutti i nostri risparmi verrebbero posti a rischio – ha spiegato ancora il presidente del Consiglio nel corso dell’informativa nell’aula di Montecitorio – , che il Mes servirebbe a beneficiare banche altrui e non le nostre, e che il Mes sarebbe stato già firmato. Notizie false e allarmistiche. Il Governo non ha firmato nessun trattato. La riforma è ancora incompleta. Mi sembra quasi superfluo confermare a quest’aula un fatto di tutta evidenza, ossia che né da parte mia né da parte di alcun membro del mio governo si è proceduto alla firma di un trattato ancora incompleto: nessun trattato è stato infatti ancora sottoposto alla firma dei Paesi europei. E’ altrettanto evidente che, in quel caso, avrei personalmente e preventivamente informato il Parlamento. Nessuno oggi può permettersi si sostenere o solo di insinuare l’idea che il processo di riforma del Mes sia stato condotto segretamente, o peggio, firmato notte tempo. Non solo c’è stata piena condivisione all’interno del governo, ma su questa materia vi è stato con il parlamento un dialogo costante e aggiornamento approfondito”.