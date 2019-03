Sul Narga Parbat l’ultimo disperato tentativo di salvare gli alpinisti Nardi e Ballard. Decollati gli elicotteri dell’Aviazione pachistana

Gli elicotteri dell’Aviazione pachistana con a bordo Alex Txikon e il suo team sono decollati nella prima mattinata italiana e sono in volo per raggiungere, tempo permettendo, il campo base del Nanga Parbat per le ricerche degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da domenica 24 febbraio mentre affrontavano lo Sperone Mummery, sul Nanga Parbat. Il decollo è stato effettuato non appena le nubi sulla Astor Valley hanno accennato a volersi alzare, consentendo ai piloti di avere una sufficiente visibilità. Faranno tappa a Jaglot per prelevare Ramat Ullah Baig e, valutato il meteo, proseguire nel volo. Giovedì scorso un elicottero aveva individuato la tenda dell’alpinista italiano e tracce di una valanga.