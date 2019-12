Tempi stretti per la Manovra. Lunedì il testo arriva in Commissione al Senato, giovedì in Aula e venerdì il via libera con la fiducia

Tutto rimandato a lunedì con il Governo che presenterà in commissione Bilancio del Senato l’emendamento frutto dell’accordo raggiunto ieri a Palazzo Chigi sulla Manovra. L’ufficio di presidenza della commissione ha aggiornato i lavori, ipotizzando l’approdo in aula per giovedì prossimo e, con la fiducia, di licenziare il testo venerdì 13 dicembre. Confermata quindi la volontà di licenziare la Manovra in due sole letture, blindandola a Palazzo Madama ed escludendo modifiche alla Camera.