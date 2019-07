Torino-Lione, Conte: “Non realizzare il Tav costerebbe molto di più e ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell’accordo con la Francia”

“Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti come farebbe un buon padre di famiglia”. E’ quanto ha detto, parlando del Tav Torino-Lione in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il premier Giuseppe Conte.

“Sono pervenuti dei fatti nuovi – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, elementi da tener conto nella risposta che dobbiamo dare all’Europa entro venerdì. L’Ue si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%, questo ridurrebbe i costi. Non realizzare il Tav – aggiunge Conte – costerebbe molto di più. Dico questo pensando agli interessi nazionali. Questa è la posizione del governo, fermo restando la piena autonomia del Parlamento”.

“La tratta nazionale per l’Italia – ha detto ancora Conte – potrebbe beneficiare di un contributo Europeo pari al 50%. Anche qui saremmo di fronte a un forte risparmio. E di questo ringrazio pubblicamente il ministro Toninelli. A queste condizioni solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale. La decisione di non realizzare l’opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell’accordo con la Francia”.