Trattative in corso nel centrodestra. Salvini incontra Toti prima di Berlusconi. Tra i due molti sorrisi e tante pacche sulle spalle

Tre ore vicini durante la cerimonia, qualche chiacchiera prima e dopo, ma soprattutto un confronto e un lungo pranzo al termine della commemorazione. Matteo Salvini ha passato tutta la mattinata al fianco di Giovanni Toti (nella foto), ex forzista e leader di Cambiamo. Di certo hanno parlato del futuro del centrodestra, per capire se la nuova forza politica potrà essere della partita per le prossime elezioni, nonostante il veto che vorrebbe imporre Silvio Berlusconi. Bocche assolutamente cucite ma c’è chi, tra le fila del governatore, è particolarmente sollevato dal fatto che il Capitano abbia incontrato Toti prima del Cavaliere. Tra Salvini e Toti, in effetti, molti sorrisi e tante pacche sulle spalle. Un clima allegro, dopo il pranzo, nonostante la circostanza non certo piacevole.