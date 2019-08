Trump tifa per Conte. Il presidente Usa in un Tweet: “Ama molto il suo Paese. Un uomo di grande talento che si spera rimanga Primo Ministro”

Parole di apprezzamento che somigliano ad un vero e proprio endorsement a Giuseppe Conte arrivano dagli Stati Uniti. Attraverso un tweet il presidente Donald Trump scrive parole di elogio verso il premier dimissionario. “Giuseppe Conte ha rappresentato l’Italia con forza al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. Un uomo di grande talento che si spera rimanga Primo Ministro”.

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!

