Verifica di governo a gennaio. Conte: “Il Paese vuole chiarezza. Abbiamo preso l’impegno di governare fino al 2023. Serve un cronoprogramma”

“Ritengo che ogni cosa abbia il suo tempo, in questo momento il governo è concentrato nell’esame delle misure contenute nella legge di bilancio, questo ci impegnerà fino alla fine del mese. Un attimo dopo io mi farò portatore di queste iniziative, è vero che abbiamo già dei punti programmatici ben chiari che sono alla base di questo governo, ma è anche vero che non abbiamo scritto quali sono le priorità e il cronoprogramma”. E’ quanto ha detto oggi il premier Giuseppe Conte, a margine di un convegno promosso dall’Eni.

“Il paese – ha aggiunto il presidente del Consiglio – vuole chiarezza, non possiamo permetterci di proseguire con dichiarazioni differenti, sensibilità, sfumature varie e diversità di accenti. Questo va fatto a gennaio. Noi abbiamo preso l’impegno di governare questo paese fino al 2023, alcune urgenze che il paese ci chiede sono riforme strutturali e non possiamo prendere in giro i cittadini dicendo che facciamo in 2-3 mesi una riforma strutturale. Per cambiare il paese abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Poi se le forze politiche dovessero rispondere diversamente ce lo dovranno dire e ci confronteremo, ma non ho nessun motivo in questo momento per dubitare che l’impegno che verrà fuori sarà fino al 2023”.

“L’impianto della manovra che ci accingiamo a varare – aveva detto lo stesso Conte, questa mattina, intervenendo al Rome Investment Forum 2019 a proposito della legge di bilancio – non si è limitato solo a scongiurare l’aumento dell’Iva e delle accise sui carburanti che sarebbe scattato con le clausole di salvaguardia. Ha cercato anche di dare dei significativi segnali a favore di investimenti, innovazione e coesione sociale, mantenendo il debito pubblico su un sentiero credibile di sostenibilità”.

“L’Italia – ha aggiunto il premier – è tornata a crescere ma stenta a tenere il passo degli altri paesi europei. Una ripresa degli investimenti e un ambiente più favorevole alle iniziative imprenditoriali sono essenziali per avviare un processo virtuoso. Alcune polemiche nel dibattito pubblico non fanno bene al Paese, sono incomprensibili e non aiutano ad attrarre investimenti esteri”.